Ma2x, rappeur rouennais de 17 ans, fait le buzz sur le net

“Je n’aime pas être contrôlé !” La soif de liberté de Ma2x est en train de le mener à la notoriété. Après avoir déserté les bancs de l’école, Maxence Sproule, jeune nomade de l’agglomération rouennaise de tout juste 17 ans, s’est réfugié dans la musique. Sa passion de toujours pour le rap est en passe de devenir pour lui un métier tant son nom se propage sur la toile à vitesse grand V.

Ses deux chansons phares, Rappelle-toi et Un amour de jeunesse, écrites du temps de ses premiers émois au collège mais mises en ligne sur Youtube il y a quelques mois seulement, rassemblent déjà plus de six millions de vues. Sa page sur Facebook n’est pas en reste avec 180 000 fans. C’est avec l’aide de Jérôme Ancel, son grand-frère et manager, que Ma2x fait son nid sur internet en attendant de débarquer dans les bacs prochainement, avec un album qui comprendra des chansons déjà disponibles et d’autres inédites.

Cette étonnante histoire de rap et de buzz a commencé dans sa chambre. Avec un micro, son ordinateur et un logiciel de base, entre deux parties de jeux vidéo. “Je ne pensais pas en faire mon métier. J’écris sur ce que je ressens : la vie, l’amour, les bons moments entre amis”, affirme-t-il candidement, comme étonné par l’engouement suscité par ses vidéos.

La vie, l’amour, les amis

Lorsqu’on lui demande quelles sont ses influences musicales, le jeune rappeur esquive la question, même si la casquette vissée sur son crâne à l’effigie du Wu-Tang-Clan parle pour lui. Son frère, lui, explique : “Avec l’essor du numérique les jeunes consomment la musique différemment en piochant ce qui les intéresse, sans forcément associer un morceau à un artiste.” Un “zapping” qui a projeté Ma2x aux confluences du rap et du hip-hop.