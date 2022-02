Football/National : Rouen et Quevilly à l'assaut des ténors

Le FC Rouen a de nouveau vu son match en retard de la 20e journée de National, programmé ce mardi 26 février, contre Fréjus Saint-Raphaël, décalé à une date ultérieure. La cause est encore une fois... la neige, qui sévit dans la région du Var. Toujours à 21 matchs disputés au lieu de 25 normalement, les Diables rouges se sont tout de même imposés à domicile, vendredi 22 février, contre le Red Star (2-0).

Grâce à des réalisations de Julien Jahier et d'Abdellah Asbabou, les deux recrues arrivant tout droit d'Epinal. Les Rouennais, toujours treizièmes au classement, recevront Le Poiré-sur-Vie samedi 2 mars, à 20 h.



FCR et USQ pas favoris

Le Poiré réalise pour l'heure une saison réussie, car il occupe la deuxième place et figure en bonne position pour l'accession en Ligue 2 la saison prochaine. Avec une belle victoire obtenue sur son terrain face à l'US Quevilly (3-1) samedi 23 février, les Vendéens tenteront d'obtenir une quatrième victoire de rang ce week-end contre les autres Haut-Normands.

Il faudra donc une bonne dose de motivation au FCR pour faire fléchir cette équipe et se rapprocher du groupe de tête en cas de victoire.

De son côté, l'US Quevilly semble avoir "lâché l'affaire". Il n'a toujours pas gagné cette saison. Avec un capital de points qui stagne à huit, les joueurs de Farid Fouzari sont plus que jamais lanterne rouge. Et le week-end prochain s'annonce encore rude pour les Canaris qui se rendront en région parisienne affronter Créteil, le leader incontesté du championnat, qui se dirige tout droit vers le titre de champion de National avec onze points d'avance sur son dauphin.

Avec seulement trois défaites et quatre nuls au compteur, les Cristoliens restent sur un match nul à Luzenac (0-0) lors de la 25e journée. Il faudra donc un exploit hors norme pour que les Jaunes et noirs repartent de là avec les trois points de la victoire et leur premier succès de la saison. On peut toujours rêver.