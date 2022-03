La Kizomba s’est installée à Caen

Dans l'univers caennais de moins en moins confidentiel des danses afro-caribéennes, plus besoin de les présenter. Morlaye Camara et Marie-Julie Saint-Clair sont de ceux qui font danser la capitale bas-normande depuis 2007 et la création de leur association La Timba, après avoir suivi une formation auprès de Philippe Marie. "Avec quatre autres couples, notre passion nous poussait à danser toujours plus et à présenter régulièrement des chorégraphies au grand public".

L'aventure commençait alors. Incapables de se détacher de la danse, ils en ont fait finalement leur métier. Ils donnent aujourd'hui chaque semaine des cours de salsa et de bachata à plus de 300 personnes, sans jamais oublier de valoriser la culture qui y est associée.

Mélange de tango et de zouk

Depuis deux ans, la kizomba, "un subtil mélange de tango et de zouk", s'est ajoutée à leur catalogue. "La kizomba séduit car il suffit de quelques cours pour pouvoir se faire plaisir", affirme Morlaye qui juge cette danse venue d'Angola plus "accessible que la salsa". En cours ou en soirée, l'engouement autour de la "kiz" dans la capitale bas-normande semble lui donner raison.

Pratique. La Timba, www.latimba14.com.

A l'agenda > La Casa de la Timba

Les 9 et 10 mars, place à la 7e édition de ce Fesitival dédié aux musiques et danses afrocaribéennes. Au programme : 11 stages, des shows, une soirée avec deux ambiances dans deux salles différentes, une après-midi dansante, le tout encadré par des professeurs et des Dj's.