François Bayrou au Mont Saint Michel...

La venue de François Bayrou était destinée a soutenir le Modem de Basse-Normandie menée par le maire d'Hérouville Saint Clair, Rodolphe Thomas, pour la campagne des régionales. François Bayrou a visité l'abbaye du Mont Saint Michel, décrivant la merveille comme "le plus haut lieu de la région". François Bayrou a bien évidemment abordé les Régionales dénonçant "l'enjeu politique" et pronant "l'enjeu de la vie de tous les jours". Il a également évoqué le problème des alliances au premier mais aussi au second tour du scrutin indiquant que sa préférence était que le Modem garde son indépendance. François Bayrou s'est ensuite dirigé vers le scriptorial d'avranches pour y découvrir de vieux manuscrits pour certains issus du Mont saint Michel.... La liste Modem se faait toujours attendre mais elle devrait être présentée Samedi 13 février, "dans un lieu insolite" nous a t on promis...

Morceaux choisis du point presse de François Bayrou: