Le Tour de Normandie cycliste 2013, une fête

Le Tour de Normandie est une course inscrite au calendrier international Europe-Tour classe 2. Il se déroulera du 18 au 24 mars et traversera deux régions et cinq départements.

Six étapes, un prologue à Saint-Lô, 24 équipes et 236 coureurs pour faire la fête au vélo pendant une semaine.

Les précisions de Claude Carlin, coordinateur général du tour de Normandie :







Prologue : lundi 18 mars - Saint-Lô (3,4 km)

Etape 1 : mardi 19 Mars - Colombelles > Forges-les-Eaux (201 km)

Etape 2 : mercredi 20 Mars - Forges Les Eaux > Elbeuf (161 km)

Etape 3 : jeudi 21 Mars - Thuit-Signol > Argentan (159 km)

Etape 4 : vendredi 22 Mars - Domfront > Villers-Bocage (155 km)

Etape 5 : samedi 23 Mars - Gouville sur Mer > Bagnoles de l’Orne (183 Km)

Etape 6 : dimanche 24 Mars - Bagnoles de l’Orne > Caen (137 km)