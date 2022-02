Caen : nouveaux logements rue Basse, avec vue..

L'extrémité de la rue Basse à Caen, dont nombreuses sont les parcelles à offrir la vue sur l'avenue de Tourville, et donc sur le canal et la Presqu'île, est actuellement en pleine mutation. Pour parachever la transformation, la commercialisation de deux nouveaux immeubles pour un total de 114 appartements va prochainement débuter. Le projet est mené sur un seul et même îlot, en partenariat entre deux promoteurs - Bouygues Immobilier et Investir Immobilier - et sous la houlette d'un seul cabinet d'architectes : Billard Durand associés, à Saint-Contest.

Livraisons en 2015

L'immeuble le plus important comptera 79 logements (2 T1, 31 T2, 41 T3, 3 T4 et 2 T5), "tous dotés de loggias ou de terrasses", précise Laurent Gourdon, directeur de l'agence locale Bouygues Immobilier. Baptisé Quai Ouest, il bénéficiera "d'une architecture contemporaine, parfaitement adaptée à l'environnement immédiat mais aussi futur : celui de la Presqu'île".

L'enjeu est d'ailleurs bien là : répondre, comme un écho, au développement de ce nouveau quartier. "Il s'agit d'aller à la reconquête des berges du canal. Ce projet a une vraie identité. Sa force, c'est son jeu avec l'eau, avec une vue dégagée. Il s'implantera en douceur", souligne Frédéric Alvez, président d'Investir Immobilier Normandie. Ce promoteur livrera quant à lui 35 logements de 42 à 85 m2 (11 T2, 21 T3 et 3 T4).

Avec des stratégies commerciales complémentaires, Bouygues Immobilier et Investir Immobilier devraient proposer des biens dont le prix au mètre carré oscillera entre 3 100 et 3 200€, parking compris. La livraison de l'ensemble est prévu en 2015.