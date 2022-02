4L trophy : Une vingtaine d’équipages caennais en route pour le Maroc

Jusqu’au 24 février, 2 400 étudiants vont parcourir, à l’occasion de cette 16e édition, près de 6 000 km dans le désert marocain afin d’apporter des fournitures aux enfants dans le besoin. Parmi eux, Claire Jenvrin et Simon Haret, respectivement pilote et copilote d’une 4L rouge vif. Etudiants en 2e année de DUT Gestion des entreprises et administrations, leur projet se concrétise enfin et le stress se fait ressentir. Leur défi a débuté il y a plusieurs mois par la recherche de sponsors afin de pallier un budget estimé à 7 700€. "Nous avons créé notre propre association nommée GEA in the desert, en collaboration avec un second équipage (photo) pour simplifier les procédures", explique Claire Jenvrin.

Ravis de participer à cette aventure humaire exceptionnelle, les équipages caennais se sont regroupés à Poitiers pour un vrai départ le 14 février.

Pour les suivre : www.4ltrophy.fr