Coups de fusil dans le Calvados

Découvrant ce méfait, il s'est armé d'un fusil de chasse de calibre 12 et a ouvert le feu. Une balle a touché à la jambe l'un des deux hommes qui avaient vandalisé sa voiture. Transportée à l'hôpital, la victime a été opérée d'urgence. Aujourd'hui, ses jours ne sont plus en danger. La police, appelée par la fille du présumé tireur, est intervenue et l'a placé en garde à vue ainsi qu'un autre membre de sa famille. L'individu qui accompagnait le blessé par balle a lui aussi été placé en garde à vue. L'origine de cet affaire serait un litige ancien entre les protagonistes.

