Un jeudi très chargé au chantier de l'EPR

Cette visite du préfet de la Manche intervient dans un contexte encore tourmenté en ce début d'année sur le chantier de l'EPR. Un contexte d'abord marqué par des incertitudes qui planent sur le calendrier de l'EPR. On évoque désormais de 2 à 3 ans de retard. Jean-Pierre Laflaquière doit d'ailleurs s'en entretenir avec EDF pour savoir ce qu'il en est...

Et puis le préfet arrive aussi au lendemain d'un blocage des accès du chantier organisé par la CGT. Le syndicat dénonce les « pressions » que subissent les ouvriers sur place. Les militants ne cachent d'ailleurs pas leur envie de multiplier les actions de contestation si le dialogue social ne s'améliore pas.

Par ailleurs, on verra aussi demain matin où en est le plan d'accompagnement du chantier. Souvenez-vous, 58 projets, pour près de 110 millions d'Euros, ont été sélectionnés.

Une initiative qui fait la part belle aux collectivités locales qui en profitent pour rénover des restaurants scolaires, créer des gymnases, étendre un parcours de golf ou même réaménager les rues piétonnes de Cherbourg.

Bref, du travail, il y en aura donc beaucoup. En prime, un exercice incendie, mobilisant de nombreux secouristes, viendra agrémenter cette matinée déjà bien chargé sur le plus gros chantier de la région.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire