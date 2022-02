Concert : T Not’s au Gibier de Potence à Rouen

T Not's est un groupe rouennais en pleine mutation. Lorsqu'il naît en 2011, c'est dans un style pop-rock qu'il s'illustre d'abord avec les compositions de Blandine Champion et Tatiana Doray. Aujourd'hui accompagné par Rémi Brandely à la batterie et David Rohonavi à la basse, T Not's migre doucement vers des tendances funk-rock teintées de couleurs jazzy. Séduit par cet univers enrichi par ces influences variées, en 2012, l'association Seinotalents, dont le but est de promouvoir les talents locaux, sélectionne ce groupe et lui offre son soutien.

Depuis septembre, T Not's se fait entendre plus régulièrement à Rouen et dans l'agglomération : au Bateau Ivre, au Highland Café, à l'Oreille qui traîne, à la salle Rousard ou au théâtre de l'Almendra. T Not's impose gentiment mais sûrement son style. Mais entre deux scènes, Blandine et ses complices concoctent un nouvel EP et préparent le tournage de son clip, histoire d'en mettre plein les yeux en mai prochain sur leur nouveau site web.

En attendant leur prochain live à Rouen, leurs chansons douces et pops sont en écoute sur Noomiz.

Pratique. Lundi 25 février, à 20h30, au Gibier de potence, à Rouen. Tarif 3€. www.noomiz.com/TNots