Viol d'une femme de 79 ans : le procès s'ouvre à Coutances

C'est une affaire sordide qui avait secoué les Cherbourgeois en janvier 2011. Une femme, bientôt octogénaire, avait été agressée sexuellement par un très jeune homme, à peine âgé de 18 ans.

L'agression s'était déroulée non loin du boulevard de l'Est, sur la piste cyclable devant le magasin But, derrière le refuge SPA. Des coups, une chute et enfin un viol digital, sur la voie publique, que l'accusé avait partiellement reconnu.

Une agression totalement gratuite, alors que le jeune homme était alcoolisé, à 9h du matin. La victime faisait une simple promenade avec son chien.

L'accusé encourt jusqu'à 15 ans de réclusion pour ces faits.