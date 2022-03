[CINEMA] La princesse et la Grenouille

Nous allons parler du dessin animé de Disney « la princesse et la grenouille » sorti la semaine dernière sur nos écrans.





Un conte qui se déroule à la Nouvelle-Orléans, dans le légendaire quartier français, où vit une jeune fille nommée Tiana. Celle qui travaille très dur pour ouvrir son propre restaurant se retrouve à participer à un bal organisé en l'honneur de la venue du prince Naveen. Pendant cet événement, elle se retrouve nez à nez avec une grenouille parlante. Ce serait le prince Naveen qui a été tranformé en grenouille, et le seul moyen de lui rendre forme humaine serait de l'embrasser. Et rien ne va se passer comme prévu...



Un conte réalisé en 2D, autrement dit en dessin traditionnel, ce qui confère un certain charme à l'ensemble. La patte graphique Disney est là, les personnages tous avec leur caractère propre, le tout rythmé par de la musique jazz.

Un bon disney, même s'il sort à une date confidentielle, en dehors des sentiers du film de Noël ou du film de l'été.

On appréciera l'état d'esprit et le message de l'histoire. Le petit point faible, ce sont les paroles des chansons qui ne sont pas toujours très compréhensibles car la musique couvre parfois le reste de la chanson.



Un bon film pour les petits comme les grands, à découvrir au cinéma depuis mercredi dernier.