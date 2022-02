Football/National : Diables rouges contre Etoile rouge

Les joueurs de Didier Ollé-Nicolle ont hâte d'en découdre, redescendus d'une place au classement (13e) à cause notamment de quatre matchs en retard. Le dernier en date samedi 16 février. Le FCR était attendu à Colmar, mais la météo en a décidé autrement. Pour patienter, un match amical a été organisé à Barentin face à l'UJA Maccabi Paris (victoire de Rouen 4-0).

Le retard s'accumule

Les joueurs du Red Star (9e), arriveront en Normandie après avoir subi une défaite le week-end dernier, contre le Poiré-au-Vie (1-0).

Du côté de l'US Quevilly, les journées se suivent et se ressemblent, malheureusement. Les Canaris, condamnés sauf miracle à la relégation en CFA la saison prochaine, ont enregistré une nouvelle défaite vendredi 15 février, à domicile, contre Luzenac (2-1). Samedi 23 février à 18 h, l'USQ est attendu du côté au Poiré-sur-Vie. Les Jaunes et noirs auront fort à faire face à une équipe actuellement sur le podium, à la troisième place, et qui restent sur une victoire contre le Red Star. Lors du match aller, les Quevillais s'étaient inclinés 2 à 1 au stade Lozai.