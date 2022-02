Cherbourg fait son carnaval

Vendredi 22 février, deux défilés partiront à 17h15 de la place des Justes et de la Maison Olympe de Gouges pour rejoindre le théâtre de l'œuf. Des animations musicales et la crémation du bonhomme carnaval viendront rythmer cette fin de journée. A partir de 19h, petits et grands pourront se restaurer et participer au bal parents-enfants donné à la Maison Olympe de Gouges.



Le samedi 23 février, rendez-vous en costume pour le défilé de la salle des fêtes vers la plage verte pour brûler le bonhomme carnaval sur le port. Un bal des enfants sera donné à 16h30 salle des fêtes.



Le soir, les animations continueront puisqu'un bal country sera donné salle des fêtes à partir de 20h et un grand bal populaire sera proposé dès 20h place de Gaulle. A vos costumes !

Le programme est à retrouver ICI.

Ecoutez, Christian Pineau, Président de l'association en charge de l'événement.