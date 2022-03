Collectif Un geste pour Haïti

Après le drame qui a frappé Haïti, 80 artistes et personnalités se sont réunis dans un studio d'enregistrement à Paris, le vendredi 15 janvier 2010, à l’initiative du rappeur Passi, pour enregistrer la chanson intitulé "Un geste pour Haïti Chérie", sur une composition inédite du groupe Neg'Marrons : chaque artiste mobilisé a écrit à la va-vite une strophe de la chanson, enregistrée en un temps record .

Leur but? Récolter des fonds en faveur des victimes du séisme en Haïti pour la Croix Rouge et Médecins sans Frontières.

La liste des artistes va bien au-delà du simple genre musical de « musique urbaine », car parmi eux on retrouve Charles Aznavour, Michel Drucker, Zazie, Lilian Thuram, Grand Corps Malade, Youssou N'Dour et la Miss France Sonia Rolland, sans compter Akhenaton, Stomy Bugsy , Pit Bacardi, Kennedy, Singuila et bien d’autres.

Quand les artistes se mobilisent pour la bonne cause, cela donne le single « 1 Geste pour Haïti chérie » !