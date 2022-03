Quand Renan Luce a donné le dernier concert de sa tournée, le 25 mai 2008 au Zénith de Paris, chacun dans le métier savait qu’il aurait pu remplir quelques autres soirées, puisqu’il aurait été volontiers accueilli dans les festivals d’été. Mais il voulait écrire la page suivante de son aventure, après le phénoménal succès de Repenti, son premier album sorti en septembre 2006. Tandis que le quatrième single extrait son disque, Monsieur Marcel, tournait sur toutes les radios françaises, il a mis en chantier Le Clan des miros, son deuxième album.

Il avoue volontiers que « les trois premiers mois ont été un peu difficiles, sans doute parce que j’avais trop réfléchi. Puis c’est parti dans le plaisir. » Et cela se sent : Renan Luce n’a pas cédé à la tentation d’enregistrer un Repenti-bis. Quelques chansons avaient été écrites, déjà, lorsque le succès de la tournée avait conduit Renan Luce à rallonger sa setlist. Et, à la différence évidemment des chansons de Repenti, il a travaillé « avec une vision d’album. Je savais ce qu’il me fallait en chansons lentes ou rapides, en histoires et en chansons plus personnelles. Je pensais à l’équilibre, à ce que l’album soit homogène ou tout du moins cohérent. »

On retrouve évidemment son goût du portrait vécu, ses anecdotes abracadabrantes et ordinaires à la fois, ses coups d’½il délirants sur le quotidien, ses personnages résolument hors normes, ses confidences voilées de brume. Il avoue que Aux timides anonymes ressemble à un autoportrait (encore que…), que La Fille de la bande ou Nantes n’ont pas l’air d’être des histoires d’aujourd’hui mais pourraient l’être, que les émois de Rue de l’Oiseau-Lyre ressemblent aux siens… Ce sentimental pudique dévoile des confidences obliques et des sourires mélancoliques, dans des chansons-films qu’on imagine volontiers en noir et blanc.