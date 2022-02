Bijouterie braquée au Havre : trois Lyonnais interpellés

Le hasard fait parfois bien les choses. Ce mercredi 10 février, peu après 10h, trois braqueurs en fuite en voiture ont vu leur scénario tourner à la bérézina après avoir heurté un autre véhicule... juste devant une voiture de police !

Retour sur les faits. Vers 10h, les trois hommes, cagoulés et munis d'armes à feu, se font ouvrir les portes de la bijouterie Lepage, avenue René Coty, au Havre, avant de vider le coffre-fort, contenant des espèces et des bijoux, puis de menotter les employés présents et de prendre la fuite en voiture. Mais suite à un accrochage sans gravité à proximité, les trois hommes ont fui en courant en découvrant que des policiers en patrouille venaient d'être témoins de l'accident.

Une kalachnikov dans le coffre

Ils ont finalement été interpellés peu après dans les jardins de deux maisons. Deux d'entre eux s'étaient même réfugiés dans un cabanon. Dans la voiture, les policiers ont retrouvé les espèces et les bijoux, mais aussi une kalachnikov et des armes de poing.

Les trois hommes, âgés d'une vingtaine d'année, ont été placés en garde à vue. Ils seraient originaires de la région de Lyon.

Le 17 janvier, la bijouterie Lepage du Havre avait déjà été victime d'un braquage.