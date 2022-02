Crues de la Seine : attention, vigilance jaune ce vendredi

Des pics de débordement de la Seine sont à prévoir ce vendredi 15 février, vers 18h et samedi 16 février vers 6h15. Ces pics concernent essentiellement la boucle d'Elbeuf et notamment : Saint-Aubin-Lès-Elbeuf au niveau du lieu-dit les Bas-Fourneaux, l'île du Noyer, Freneuse et à la confluence de la rivière Eure et de la Seine. Les côtes prévues sont de 8,80m et 8,70m.

Des consignes de ralentissement ont été données aux bateaux par le Grand port maritime de Rouen pour limiter les effets des vagues.