Charlotte Gainsbourg s'échauffe aux Etats-Unis

Si l'exercice scénique est une activité que certains pratiquent depuis de longues années, il s'agit d'une nouvelle expérience pour Charlotte Gainsbourg, qui n'avait jusqu'ici jamais présenté de disque sur scène. Elle a donné, il y a quelques jours, ses premières prestations en compagnie des musiciens de Beck et a choisi les Etats-Unis pour ce galop d'essai. Trois prestations à New York et une à Philadelphie lui ont permis de répéter son set en vue de dates en France, qui seront annoncées au cours des prochaines semaines.



En attendant d'en savoir plus sur le programme de Charlotte Gainsbourg dans l'Hexagone, son histoire d'amour avec les Etats-Unis se poursuit. Elle a en effet été invitée à venir se produire lors du festival Coachella, le 18 avril. Ce soir-là, elle partagera l'affiche avec Gorillaz, Julian Casablancas ou encore MGMT. Jay-Z, Faith No More et Muse font également partie des artistes programmés à l'affiche de l'évènement.

Galerie photos