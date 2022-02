Promenade insolite : Saint-Hymer... Denis

Il y a toujours eu un lavoir dans la vie de la Mère Denis. Celui de Barneville Carteret, au hameau du Tôt, qui la rendit célèbre – Vedette mérite votre confiance – et celui aujourd’hui de Saint Hymer, petit village perché sur les hauteurs de Pont-l’Évêque.

“Cha, c’est vré ça” !

Le lavoir en question est au milieu du carrefour, au pied de l’auberge du Prieuré qui fait banquet chaque dimanche. Et au milieu du bourg coule un mince ruisseau, l’Yvie, qui lèche les murs du cimetière où repose la Mère Denis, la seule, l’unique,"Cha, c’est vré ça !". A ses pieds, un marbre noir où il est écrit en lettres d’or que Jeanne Le Calvé, ancienne garde barrière de Barneville-Carteret, fut aussi la "Mère Denis" dont toute une génération se souvient avec nostalgie. C’était au temps de la "réclame" pour une grande marque de machine à laver dont le tambour n’avait d’égal que les coups de battoir de la célèbre lavandière. C’est un publicitaire parisien, Pierre Baton, son voisin à Barneville qui eut un jour de 1972 cette idée de génie,

utiliser l’image de Mère Denis pour vanter les mérites la machine à laver alors ultra moderne. Symbole du bon sens et de la modernité réunis, Mère Denis fut alors aussi célèbre que Brigitte Bardot et classée parmi les personnalités les plus populaires, au point même d’être invitée sur le plateau d’une émission d’un certain Bernard Pivot ! Jeanne a passé la fin de sa vie au prieuré de

Saint-Hymer, transformé en maison de retraite. Elle s’est éteinte en star à 96 ans, après avoir accédé à la notoriété à 79 ans !



Alain Fergent