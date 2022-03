La Cabosse rouvre ses portes à Jurques

Une histoire de famille

Ce lieu magique est idéal pour un dépaysement. Crée en 1977 par Claude Ourry, le parc de la Cabosse fut transmis de père en fils. À l’origine, Auguste Ourry, le père, était éleveur de volailles à Marchésieux dans la Manche. Sa passion pour l’élevage ira jusqu’à lui faire acquérir un félin, puis un singe. Il crée alors un parc zoologique à Lessay dans les années 60. Aujourd’hui, des lions blancs, des girafes, ou encore un certain nombre d’espèces de primates peuvent être observés à Jurques. Chaque année, la nurserie gère 50 naissances et se transforme tous les printemps en pouponnière. Il est parfois nécessaire de recourir à l’élevage artificiel car certaines espèces n’élèvent que difficilement leurs petits en captivité. Un espace comprenant de nombreux jeux est spécialement dédié aux enfants. Du mois de février au 9 mars, le Zoo est ouvert de 10h à 18h. 7,50€ pour les enfants de 3 à 11 ans et 12,50€ pour les adultes. Gratuit pour les moins de 3 ans.



