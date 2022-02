Ambiance sportive au Stadium

Le décor est totalement dédié à l'amour du maillot, d'où qu'il soit, avec bien sûr un petit penchant pour les clubs locaux : Malherbe, Mondeville, Les Drakkars.



Boeuf aux morilles

Au Stadium, se restaurer est possible le midi évidemment, mais aussi en soirée. La formule de midi coûte 9,50€ et comporte un plat du jour et un “café douceur”. La douceur étant une petite mousse au chocolat accompagnant le café. À ne pas confondre avec le “café gourmand”, plus copieux mais tout autant disponible. Une sélection de différentes assiettes de charcuteries et autres salades sont au choix et portent le nom de grands stades comme l’assiette d’Ornano ou encore celle baptisée Parc des Princes. Toujours ce fil rouge sportif dans les menus.

Chaque jour voit son nouveau plat et ses différentes suggestions du chef. Comme les côtes de veau à la normande, le rôti de bœuf aux morilles, un vrai régal, ou encore le hamburger des Rocheuses que j’ai dégustée. Originalité du sandwich, la fine couche de raclette entre le steak et le pain, sans oublier ses pommes de terre “paillasson”.

Pratique : le Stadium, 15 rue Pémagnie, ouvert du lundi au samedi.







Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire