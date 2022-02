Sotteville : des policiers de la BAC sauvent une dame des flammes

Samedi 9 février, vers 3h du matin, une dame de 70 ans est endormie dans sa chambre située au premier étage d'un pavillon de la rue du Madrillet, à Sotteville-lès-Rouen. Soudain, des bruits en provenance du rez-de-chaussée l'extirpent de son sommeil. Croyant être victime d'un vol par effraction, elle contacte la police.

Deux équipes de la Brigade anti-criminalité (BAC) se rendent alors en urgence sur les lieux. Or, rapidement, les policiers flairent une forte odeur de brûlé et aperçoivent une épaisse fumée s'échapper de la maison. Problème : les portes et les fenêtres sont fermées derrière des volets roulants... électriques. Et le courant a sauté. Impossible de les relever.

Un voisin fournit une échelle

Pendant ce temps-là, la dame appelle à l'aide depuis sa chambre, également dotée de volets roulants. Les policiers décident sans attendre de forcer le volet de la porte d'entrée avant d'en briser la vitre avec leur matraque. Mais la fumée est trop épaisse. Impossible d'aller plus loin dans la maison.

C'est là qu'un voisin, alerté par les bruits, arrive et propose de fournir une échelle, qui leur permet d'atteindre le premier étage. Un policier, à nouveau, force le volet et brise la fenêtre, avant d'extraire la dame de la chambre enfumée. Cette dernière, ainsi que trois des policiers héroïques, intoxiqués par les fumées, ont dû être conduits au CHU de Rouen. Leurs jours ne sont pas en danger.