La gauche rêve du grand chelem

La campagne pour les Régionales arrivera-t-elle à susciter l'intérêt, durant les semaines qui restent avant le 14 mars ? Empêtrés dans le malaise Villepin (à droite) ou dans le malaise Frêche (à gauche), les états-majors n'ont pas semblé jusqu'ici en phase avec les soucis de la population. D'où les contradictions des sondages. A en croire les dernières enquêtes, le PS aurait le vent en poupe : six Français sur dix souhaiteraient la victoire de la gauche dans leur région, selon le sondage Viavoice publié le week-end dernier. Ils seraient aussi 60 % à prédire un succès national aux listes socialistes. Dans la foulée, d'ailleurs, 'si l'élection présidentielle avait lieu aujourd'hui” (et si le PS arrivait à se mettre d'accord sur un candidat...), 54 % des sondés souhaiteraient 'que la gauche l'emporte”... Mais une partie de ces amis de la gauche s'attendrait quand même 'à une victoire de la droite” ! C'est dire le désarroi des esprits.



Martine Aubry “très confiante”

Pour en revenir aux Régionales de mars, un sondage Opinionway de cette semaine situe les intentions de vote à une faible majorité relative (30 %) en faveur de l’UMP, mais avec une progression forte du PS : 27 %, quatre points de plus qu’en décembre.

Les Verts et Europe Ecologie atteignant 10 % (en recul de 4 points), celles du Front de gauche 6 % (en progression de 2 points), et celles du Nouveau parti anticapitaliste de Besancenot stagnant à 4 %, l’ensemble des forces de gauche totalise plus de 44 % des intentions de vote. Le PS mise sur de bons reports de voix au second tour, par rejet de la politique de Nicolas Sarkozy : si la France se prépare à devenir “toute rose”, dit Mme Aubry, c’est parce que la crise est “toute noire”.

D’où le rêve de grand chelem affiché par la secrétaire nationale du Parti socialiste, qui montre une très grande confiance dans l’avenir proche. Sur son site de campagne, le PS publie une carte de “57 couacs” censée montrer “toutes les divisions de la droite, ainsi que ses bourdes et erreurs de programme” : gags UMP à l’humour incertain, projets UMP déjà réalisés en fait, etc.

A quoi l’UMP répond elle aussi par l’ironie. Xavier Bertrand voit Mme Aubry en proie à une “très grande arrogance” plutôt qu’à une très grande confiance : “comment faire croire que le PS et ses alliés, qui ne sont pas d’accord au premier tour, le seraient au deuxième ?” “Je suis persuadé que nous aurons des victoires dans d’autres régions que celles que nous détenons : il y aura des bonnes surprises”, affirme le secrétaire général de l’UMP.

Il en attribue le futur mérite au choix tactique de “l’union à droite” au premier tour. Choix qui avait irrité nombre de notables UMP, lors de la composition des listes



