De la très haute technologie

Les deux associés travaillent essentiellement pour des groupes industriels, dans des secteurs aussi variés que l'automobile, l'aéronautique, le nucléaire, la plasturgie ou le biomédical.

Parmi leurs clients figurent notamment PSA Peugeolt, Renault et Valéo. L’activité de l’entreprise passe d’abord par la recherche. Objectif : créer des composites électriquement conducteurs ou résistant à la formation de givre, des alliages de Titane supportant de hautes températures, de l’acier inoxydable en remplacement du chrome dur ou encore des connecteurs fiabilisés, entre autres. A ses débuts,l’État, la Région, le Département, l’Agglomération et la Ville ont apporté leur soutien à cette société caennaise. Un soutien que Quertech a su honorer par la suite. Depuis sa création, elle a obtenu de nombreux prix et récompenses prestigieux. Autre signe de sa réussite et de son succès : pour faire face à son développement, Quertech recrute régulièrement de nouveaux ingénieurs.

Tél. 02 31 47 39 64.



