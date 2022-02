Au coeur du carnaval de Granville

Au patrimoine culturel de l'Unesco ! Le Carnaval fait partie du patrimoine granvillais mais il a besoin d'être reconnu à sa juste valeur. Dans un premier temps, nous espérons le faire inscrire sur l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel.

Et dans un second temps, si notre dossier est cohérent, riche, pertinent et qu'il traduit bien l'esprit de notre tradition, nous envisagerons de déposer un dossier auprès de l'Unesco, avec le soutien du Ministère de la culture, afin de le faire reconnaitre comme "patrimoine culturel immatériel mondial"