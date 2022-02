Essai auto : esprit latin et rigueur germanique pour la nouvelle Seat Leon

Apparue en 2005, la 2e génération de la Leon n’avait pas manqué d’étonner par son allure élancée et atypique qui l’auréolait d’un caractère fort. Sortant ces jours-ci, la 3e génération continue sur cette voie, en suivant le nouvel esthétisme de la marque espagnole, avec des arêtes saillantes reliées à des surfaces majoritairement planes. Mais ici, les lignes de force visuelle tendent vers une horizontalité qui assoit mieux l’auto.

Une aisance dynamique

Le traitement de l’intérieur est du même tabac, avec une planche de bord anguleuse entremêlant des lignes épurées sans beaucoup d’arrondis. Selon la tendance actuelle, sa partie centrale est orientée vers le conducteur. Sur les meilleures exécutions, de fins joncs chromés soulignent certains contours graphiques pour donner du relief à l’ensemble. Mais, hormis quelques heureuses finitions bi-ton, tout est noir à bord ! Avec, cependant, une qualité perçue d’ensemble à la hauteur. Le coffre, au seuil relativement élevé en raison de nouvelles normes de crash-test, délivre 39 litres de mieux que sa devancière.

L’équipement de série se décline sous 4 finitions correctement dotées (base, Reference, Style et FR). Ayant beaucoup d’analogies architecturales avec les dernières Audi A3 et VW Golf 7, autres réalisations récentes du groupe Volkswagen, la Leon est donc aussi à la pointe sur le plan technique. Telle la généralisation de l’injection directe sur les 4 blocs TSi essence, et d’un Start/Stop sur les propulseurs essence et turbo-diesel, à l’exception des seules motorisations d’accès.

Au volant, quelques bons virages suffisent pour réaliser combien le compromis comportemental s’avère réussi. Prise de trajectoire incisive, précision directionnelle, freins volontaires et suspension conciliant une certaine souplesse (pour le confort) à une nécessaire rigueur, sont les ingrédients de base qu’elle offre pour ravir les amateurs de conduite. Le plaisir qui en résulte s’épanouit déjà avec le 1.4 TSi essence de 140 ch. Mais, punch moteur en moins, le plus modeste 1.2 de 86 ch de base affiche proportionnellement déjà un certain brio routier, qui s’édulcore sur le 1.6 TDi 105 ch, en raison du poids sur le train avant induit par le diesel. Et si la direction s’alourdit encore avec le 2.0 TDi 150 ch, la Leon y conserve néanmoins sa plaisante aisance dynamique. Au moins égale à celles de ses rivales qui font référence…

Repères

Correctement équipée. Honnêtement pourvue en base (7 airbags, ESC avec ASR, verrouillage à distance, etc.), la Leon s’enrichit sur les trois stades suivants, Reference (banquette Ar. rabattable 70/30, clim manuelle et radio avec écran tactile), Style (jantes alliage de 16”, différentiel autobloquant électronique XDS, clim régulée, lecteur CD/MP3, etc.) et FR. Un haut de gamme d’allure sportive avec châssis raffermi et jantes alliage de 17”, sièges semi-baquet.

Allégée mais sûre. Un cocktail de tôles d’élasticité variable rend la carrosserie performante en cas de choc, mais aussi rigide, tout en ayant été allégée de 90 kg sur le modèle antérieur.

Un nouveau logo. L’apparition de la nouvelle Leon s’accompagne d’une légère évolution du logo Seat. Épurée, la nouvelle version affiche des lignes plus tendues, symétriques et tracées avec précision pour traduire l’excellence de l’ingénierie maison, tandis que la couleur rouge continue d’évoquer la passion de l’âme espagnole...

Verdict : 16/20

Sécurité ****

Finition ****

Confort ***

Economie d’usage ***

Séduction/Prix ****