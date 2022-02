Concert : Garou joue les crooners au Zénith de Rouen

Sorti en septembre dernier, déjà vendu à 150.000 exemplaires, ce CD enthousiasmant a reçu plusieurs distinctions : nominé aux NRJ music awards et récompensé par TF1 pour Le jour se lève, élue chanson de l'année.

Cette fois, c'est dans les nuits glauques de la prohibition que son clip nous convoque. Dans un tripot, il chante sa solitude sous une gabardine qui lui va comme un gant. Mais il applique aussi le genre musical et l'esthétique qui lui correspond à des musiques populaires telles que Quand tu danses de Gilbert Bécaud, I put a spell on you de Screamin'Jay Hawkins ou Marie-Jeanne de Joe Dassin.

Garou, qui n'a pas peur de mélanger les genres, trouve ainsi le moyen de redécouvrir ces classiques de la variété sous un nouveau jour.

Pratique. Mardi 12 février, à 20h30, Zénith de Rouen, Tarifs 41/47/52€, www.citylive.fr