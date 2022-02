Ainsi, le 15 février, RFS Promotion organise, au Cargö, une soirée reggae-ragga avec une petite dizaine d'artistes dont les incontournables Taïro, Caporal Nigga et Mickee 3000, mais aussi Naâman ou Scars.

L'association Ass Bean Royal Klub prend le relais pour une soirée électro le samedi 9 mars. D'Julz, Dudster, FredH et Lex Vertex sont au programme.

Le vendredi 22 mars, c'est au tour des membres de Gankayaky Caraïbes 1.4 de présenter leur soirée Metal Hardcore avec les groupes Smash hit combo, Alaska, World in decline et Crown Cardinals.

Le 20 avril, c'est au Big Band Café que Macabre Records met le feu avec Maïssouille, Ybrid, Ganez the Terrible, DJ Double, San Vince, Volt, Az'Hot et Vision of Doom.

Pratique. Soirées spéciales au Cargö le 15 février, 9 et 22 mars. Programme sur www.lecargo.fr