Concert : Lou Doillon au 106 à Rouen

Avec une voix grave et mélodieuse, Lou Doillon y dresse un état des lieux de son "moi" dans des textes de sa composition chantés en anglais- sa langue maternelle. Avec une aisance surprenante, elle se glisse sur scène dans la peau de la chanteuse qui a toujours sommeillé en elle et ne demandait qu’à émerger.

Avec Places, son premier album, elle jette un véritable pavé dans la mare et fait encore la nique aux médias. Inclassable, surprenante et terriblement rebelle, la belle a trouvé sa voie à travers chants : un nouvel échappatoire profitable pour son égo. Son timbre est doux et suave, elle place avec justesse sa voix et nous entraîne gentiment dans les méandres de ses pensées.

Pratique. Mercredi 13 février, à 20h. Tarifs de 16 à 24 €, Le 106, à Rouen. Infos. www.le106.com