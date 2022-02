Darko à la conquête du monde

Sélectionné pour bénéficier du dispositif Booster, le groupe né il y a deux ans attend beaucoup de l'accompagnement qui lui est offert. "C'est un accélérateur : on nous met à disposition tout un encadrement de professionnels et de tout un réseau", apprécie le fondateur du groupe David Faisques. Pour lui, aucun doute : en Haute-Normandie les structures qualifiées ne manquent pas et dans sa bouche, les noms du 106, du Kalif et de l'Abordage à Evreux reviennent souvent.

"les responsables de ces salles se démènent pour assurer un accompagnement au quotidien. C'est essentiel pour nous." Et manifestement tous ces professionnels du spectacle ont eu le nez creux. Le groupe Darko a été sélectionné pour représenter la Haute-Normandie au Printemps de Bourges. Une étape prometteuse.