Musique : Rouen devient une pépinière de jeunes talents

Originaires de l'agglomération rouennaise, ils sont arrivés sur le haut de l'affiche grâce à leur talent, mais aussi au soutien de tout un réseau de professionnels qui travaillent dans l'ombre à dynamiser la jeune scène rouennaise. Et de fait, le milieu des musiques actuelles est de plus en plus dynamique en Haute-Normandie. "Nous assistons à un renouvellement des groupes, note Stéphanie Maunier, à la tête du Kalif, une structure incontournable de l'agglomération rouennaise qui propose studios de répétitions et accompagnement spécifique aux groupes les plus prometteurs."

Scène dynamique

Il faut dire que les dispositifs d'accompagnement ne manquent pas. Parmi eux, le bien nommé Booster. Créé il y a quatre ans, ce dispositif mis en place par le Réseau des musiques actuelles de Haute-Normandie (RMAHN) et financé par le Conseil régional a pour but d'accompagner les jeunes artistes en voie de professionnalisation. Au terme d'un concours, trois lauréats sont choisis. A la clé : une enveloppe de 10.500 € et les conseils de professionnels. Les résultats sont prometteurs. Elisa Jo, lauréate de la 2e édition, en est la preuve. Pour cette étoile montante, Booster a été un incroyable accélérateur. "Il m'a permis de rencontrer des professionnels, avec lesquels je travaille aujourd'hui. Et il nous prépare réellement à une vie artistique.".

Mais Booster n'est pas seul pour accompagner ceux qui seront peut-être les grandes références de demain. Depuis plus de 15 ans, le Kalif, comme plus récemment le 106, nouveau "temple" des musiques actuelles, s'est donné pour mission de contribuer au développement des jeunes groupes. Des centaines d'entre eux, plus ou moins réguliers, défilent dans les salles des deux établissements. Chacun propose son propre dispositif de parrainage.

"Faire sortir les groupes de leur garage"

"Mettre à disposition des salles de répétitions a eu pour conséquence de faire sortir les groupes de leur chambre ou de leur garage", se réjouit Jean-Christophe Applincourt, à la tête du 106. Dans l'un de ses studios, Nicolas, le créateur de Seal of Quality travaille sur ses morceaux. Le jeune musicien fait partie des artistes parrainés.

Une chance et une opportunité qu'il a saisies avec bonheur. Le jeune homme, qui s'est déjà produit à l'étranger, espère faire de la musique son métier. "Le 106 me permet d'avoir une aide technique pour réaliser des maquettes." Suivis, les musiciens du groupe Lascaux le sont également. L'année commence bien pour ces jeunes rouennais puisqu'outre cet accompagnement, ils viennent d'être sélectionnés par Booster.

"Tous les deux sont vraiment complémentaires. Nous disposons de conseils techniques, de locaux de répétitions. Nous jouons également au Kalif. Ici, l'environnement est favorable à l'émergence de groupes." Et au vu de la détermination des différents acteurs, ce n'est pas près de s'arrêter.