Deux ans après avoir battu tous les records avec son premier album, et décroché une poignée de tubes au passage, l'artiste américain est revenu en fin d'année dernière avec "Unorthodox Jukebox" porté par le single "Locked Out of Heaven".

"Unorthodox Jukebox" s'est déjà écoulé à 84.000 exemplaires en France et près de 600.000 aux Etats-Unis.

Découvrez, le clip de son nouveau single "When I Was Your Man" !