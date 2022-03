“Coup de jeune sur le campus 2”

Quelle est la nature des travaux débutés sur le campus Côte de Nacre ?

“Le campus 2 doit bénéficier de nouveaux équipements dignes du 21ème siècle. La cité universitaire va être totalement rénovée. Elle offre actuellement 300 chambres. A la fin des travaux, elle en comptera 323. Nous supprimons les sanitaires collectifs, ce qui nous permet de gagner de la place et de doter chaque chambre d’un cabinet de toilette avec douche, lavabo et WC.

Les travaux sont en cours. Le bâtiment sud sera livré en avril. Le nord en décembre. L’isolation des bâtiments sera faite par l’extérieur. Les bâtiments vont vraiment changer de look” !

Combien coûtent ces travaux et qui finance ?

“La réhabilitation de la cité Côte de Nacre représente un montant d’un peu plus de 6 millions d’euros. L’Etat contribue à hauteur de 2 100 000 €, le Centre national des oeuvres universitaires (CNOUS) finance 1 668 000 €, le CROUS 1 300 000 €. La Région, enfin, apporte 1 680 000 €. Et dans le cadre du Plan de relance de l’Etat, cette réhabilitation a pu être accélérée grâce à une subvention de 500 000 euros.

De façon plus générale, le budget 2010 du CROUS, voté en décembre dernier, est le plus important dont nous disposons depuis sa création. Il avoisine 36 millions d’euros”.

Y a t-il d’autres chantiers en cours ou en prévision ?

“Toujours sur le campus Côte de Nacre, le restaurant universitaire D est également en rénovation. C’est un chantier d’un montant de 7 millions d’euros, financés à 10% par le CROUS et à 90% par l’Etat.

Le bâtiment B de la cité des Peupliers, proche d’Hérouville, fera lui aussi bientôt l’objet de travaux de réhabilitation. Les premiers marchés publics seront notifiés à la fin de cette année 2010 afin de permettre le démarrage du chantier au tout début de l’année prochaine”.

Qui bénéficie des infrastructures du CROUS ?

“Tous les étudiants de façon générale et les boursiers en particulier. En tout, 14 % des étudiants de l’université de Caen Basse-Normandie sont logés par le CROUS. Nous disposons de 4 500 lits sur l’agglomération caennaise. Le nombre de boursiers s’élève à environ 11 00 élèves. C’est un chiffre stable. Par contre, le chiffre qui augmente est celui des boursiers dits à échelon 0, c’est-à-dire les étudiants exonérés des droits universitaires et des cotisations de sécurité sociale. Ils représentent près d’un millier de jeunes. Enfin, l’université accueille près de 1 000 étudiants étrangers”.



