Jean-François Le Grand dévoile sa liste

Manche



1. Jean-François Legrand, 67 ans, président du Conseil général de Manche et sénateur. 2. Florence Mazier, 38 ans, agricultrice 3. Jean-Louis Valentin, 45 ans, président de la communauté de communes du Bocage Valognais 4. Valérie Nouvel, 39 ans, ingénieur en développement durable 5. François Digard, 61 ans, maire de Saint-Lô et président de la communauté de communes 6. Anne-Marie Cousin, 56 ans, maire de Torigni-sur-Vire 7. Christian Lemarchand, 59 ans, maire de la Glacerie et vice-président de la communauté urbaine de Cherbourg-Octeville 8. Jacqueline Duboscq, 63 ans, artisan 9. Michel Peyre, 63 ans, cadre tourisme 10. Françoise Leroy, 58 ans, restauratrice 11. Pascal Marie, 42 ans, entrepreneur 12. Ghislaine Lefeuvre, 43 ans, conchylicultrice 13. Pierre Joly, 23 ans, étudiant et vice-président des Jeunes centristes de Basse-Normandie 14. Hélène Leseigneur, 59 ans, maire de Saint-Jean-de-la-Rivière 15. Erick Goupil, 51 ans, magasinier cariste et maire d'Isigny-le-Buat 16. Anne-Sophie Sorel, 36 ans, adjointe au maire de Coutances 17. Gabriel Fatome, 62 ans, médecin 18. Laurence Boivin, 20 ans, étudiante



Orne



1. Jérôme Nury, 37 ans, vice-président du Conseil général de l'Orne et maire de Tinchebray 2. Véronique Louwagie, 47 ans, expert-comptable - commissaire aux comptes 3. Bertrand Deniaud, 38 ans, avocat et président des juristes alençonnais 4. Brigitte Luypaert, 55 ans, agricultrice et maire de Berd'huis 5. Patrick Lindet, 52 ans, percepteur-inspecteur du trésor 6. Brigitte Choquet, 53 ans, présidente de l'UDAF 7. Loïc Toutain, 35 ans, vétérinaire, conseiller municipal de Brouize 8. Marie-Thérèse Maysaud, 68 ans, pharmacienne, maire de Sap et président de la communauté de communes de Camenbert 9. Christophe Gallienne, 50 ans, vétérinaire et conseiller général de Passais-la-Conception 10. Chantal Corvée, 54 ans, chef d'entreprise et conseillère municipale de Saint-Georges-des-Groseillers 11. Philippe Bigot, 46 ans, conseiller général du Merlerault et maire de Sainte-Gauburge-Saint-Colombe 12. Sophie Douvry, 31 ans, conseillère en création d'entreprises CCI d'Alençon



Calvados



1. Philippe Augier, 60 ans, maire de Deauville et président de la communauté de communes Coeur Côte fleurie 2. Sophie Gaugain, 35 ans, maire de Dozulé 3. Joël Bruneau, 46 ans, cadre 4. Sonia de la Provoté, 41 ans, conseillère municipale de Caen 5. Jean-Marie Lefranc, 62 ans, député du Calvados 6. Dominique Lefrançois, 56 ans, maire de Troarn et président de la communauté de communes Entre Bois et Marais 7. Didier Vergy, 54 ans, agriculteur et maire de Landes-sur-Anjon 8. Elisabeth Josseaume, 58 ans, maire-adjoint de Falaise 9. Jean-Louis Gérard, 54 ans, professeur des universités et praticien hospitalier 10. Dominique de Faccio, 62 ans, maire-adjoint de Lisieux et conseillère régionale 11. Pascal Martin, 53 ans, médecin 12. Patricia Gady-Duquesne, 48 ans, agricultrice et maire du Tronquay 13. Ludwig Willaume, 28 ans, conseiller municipal de Caen et présidente d'une association caritative 14. Sylvie Grandin, 51 ans, présidente départementale d'une association caritative 15. Aristide Olivier, 28 ans, directeur d'une école primaire 16. Béatrice Majza, 39 ans, avocat 17. Charles-Daniel Badache, 61 ans, avocat et conseiller municipal 18. Philomène Mbassi, 36 ans, agent commercial La Poste 19. Cédric Nouvelot, 33 ans, conseiller municipal et vice-président de la communauté de communes de Bayeux 20. Chantal Monthéan, 50 ans, chef d'entreprise et conseillère municipale de Bellou 21. Antoine Aoun, 48 ans, conférencier en entreprise 22. Clara Dewaele, 22 ans, conseillère générale du canton de Morteaux-Couliboeuf 23. Arnaud Porquet, 22 ans, étudiant

