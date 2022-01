La French Cup réussit aux Finlandaises

Sans surprise, les Finlandaises ont raflé encore (presque) toutes les récompenses, excepté dans la catégorie Novice Basic, aucune de leurs équipes n'y étant engagée.

Chez les Novice Basic, les jeunes Anglaises de la Team Silhouettes remportent l'épreuve devant leur compatriotes des Wight Crystals (3e) et les Belges de la Team Temptation (2e). En Novice Advanced, le podium est 100 % finlandais : Team Dynamique, les Finettes puis les Blue Arrows ; les Françaises arrivent en dernière position : Magic Crystals (6e) et Les Comètes (7e).

Pour les Juniors, les finlandaises des Musketeers sont sur la plus haute marche devant la Team Mystique, finlandaise, et la Team Convivium suédoise. Enfin, dans la catégorie Senior la 1ere place revient à la Team Unique (Finlande), suivie des Paradise (Russie) et de des Rockettes (Finlande). les Françaises font un tir groupé en fin de classement les Zoulous (12e) , Atlantides Seniors (13e), Team Synchro Energie (14e) et les Ex'L Ice (15e).