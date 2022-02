Caen-Grill, place de la République

En reprenant ce restaurant il y a trois ans, José Correia a décidé de changer la décoration et de restituer pour ses clients l'ambiance du garage qui occupait les lieux dans les années 30 à 60 ! Ainsi, modèles réduits de voitures, bidons d'huile et pompe à essence ornent la salle. Ce qui rend le cadre assez original.



Le plein s’il vous plaît !

Le parti-pris du patron n’a pas épargné la carte. Dénommée “tableau de service”, elle décline les “entretiens”, autrement dit les menus proposés. Je me suis laissé tenter par le “Niveaux + Graissage”, soit une formule entrée-plat à 14,50 euros, qui m’a permis d’apprécier une terrine de volaille maison et un filet mignon de porc à la crème de Roquefort.

Mes voisins de table ont choisi “Le pare brise”, un menu offrant une salade fermière, une hampe grillée béarnaise avec des pommes de terre ou un filet de haddock à la crème de ciboulette, servi avec du riz. Avec, pour finir, un thé ou un café gourmand.Tout cela pour 8,40 € !

A ce prix, on n’hésitera pas à faire le plein, sans risque d’une addition salée, avec en prime l’assurance d’une bonne ambiance.

Pratique : Caen-Grill, 17 place de la République, à Caen. Tél.: 02 31 85 23 64.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire