Mariage Gay : Stéphane Travert n'est pas en reste sur Twitter

Tout comme Philippe Gosselin , le député PS de la Manche Stéphane Travert n'était pas absent ce week-end du "tweet-débat" entre députés à l'occasion de l'examen du projet de loi sur le mariage pour tous.

Humour, petites phrases, répliques, comme nombre de ses collègues durant le week-end, Stéphane Travert n'est pas resté muet sur son compte Twitter.

Petite revue pour les non-inscrits au réseau social :

“@ bekouz : "Voie 5, le train à destination du scrutin public et en provenance de l'obstruction parlementaire va entrer en gare" #directAN ”-:)

Reprise des travaux dans une ambiance DOMINICALE. hommage de mon collègue @ phgosselin aux cloches de ND de Paris fabriquées dans la Manche.

@gdarmanin regardez les modifications et corrections... Et ne vous réjouissez pas. Nous repoussons vos amendements et voterons ce texte.