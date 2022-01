Boxe : l'Europe s'éloigne de Julien Marie-Sainte (INTERVIEW)

Il aura fallu trois rounds à l'Ukrainien Max Bursak pour venir à bout de l'ex-boxeur cherbourgeois Julien Marie-Sainte.

Le "Brigadier", qui rêvait de remporter le titre de champion d'Europe EBU des poids moyens, a été battu par K.O lors de la 3e reprise, sur le ring de Levallois-Perret, samedi soir. Blessé au nez dès le premier round, Marie-Sainte est tombé genou à terre, l'arbitre a stoppé le combat.

Il vise toujours l'Europe

"J'ai fait le tour en France, j'ai été 5 fois champion. Je me devais de passer à l'étape supérieure. Je vais retourner à l'entraînement et revenir plus fort pour décrocher ce titre européen. Je le veux, et je ferai tout pour l'avoir" a indiqué le boxeur à Tendance Ouest.

Ecoutez Julien Marie-Sainte : "J'étais faible psychologiquement"