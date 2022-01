400 000 euros de bijoux dérobés dans le coffre de la voiture !

Mercredi 30 janvier, des policiers d'Elbeuf en patrouille décident de prendre en chasse un véhicule qui vient de brûler à leur vue un feu rouge et roule à très vive allure. La poursuite se termine à leur avantage, la course folle finissant pour les deux occupants en sortie de route. Les deux suspects, indemnes, sont neutralisés et leur voiture est passée au peigne fin. En ouvrant le coffre, les policiers y découvrent un joli butin estimé à 400 000 euros. Le vol avait été commis peu auparavant dans la voiture d'un VRP.