Théâtre : “Les fragments du désir” à Ifs

La différence en question

Dans la société actuelle, il est important que chacun puisse affirmer sa personnalité et vive avec ses différences. La différence justement, elle fait la richesse d’une société. La question posée dans cette pièce est de savoir comment l’on vit avec ce poids qui rend chaque humain unique. Les regards portés sur la différrence sont parfois bienveillants, parfois malveillants. Derrière chacune des portes de “Fragments du désir”, il y a une histoire. Plusieurs histoires naissent, s’entremêlent, se finissent, se prolongent au-delà de ce spectacle sur l’altérité. Comme une œuvre musicale, la pièce est composée de plusieurs mouvements et trace le récit de quatre personnages dont les destins se mêlent. Ces récits narrent le désir d’affirmer son identité profonde. Racontées, sans un mot ou presque, ces moments de vie sont empreints d’une grande poésie et d’une humanité à fleur d’âme.

Le 9 février, à 20h30, à l'espace Jean-Vilar à Ifs, square Niederwerrn. 5 à 13€. Tél. 02 31 82 69 69.



