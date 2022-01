La table de la semaine : les Petites Bouches à Caen

La maison mise sur des produits de saison, en annonçant d’emblée qu’elle changera sa carte tous les trois mois. Autant de bonnes raisons de se dépêcher de découvrir celle qui m’a ravi et qui est proposée actuellement.



Comme à la maison

En entrée, les amateurs de fromage se délecteront d’un croustillant à base de produits locaux, accompagné de sa compotée pommes-andouille. Plus raffinés, le foie gras de canard maison et le saumon fumé en cuisine sauront en ravir plus d’un. Du côté des plats, la noblesse du pêcheur, dont le poisson est défini en fonction de l’arrivage, et le filet de bœuf poêlé façon rossini (foie gras), apparaissent déjà comme deux incontournables du chef.

Si la maison ne propose pas de formule le midi, la suggestion du jour est servie contre 11,90 € : lors de mon passage, ce fut un filet mignon de porc et sa sauce moutarde, mis en valeur par des "frites maison" (des vraies !).

La présentation de cette table serait incomplète sans un mot au sujet du cadre très agréable de ce restaurant. Installé dans une ancienne maison, il profite d’une atmosphère confidentielle. La décoration soignée contribue à la bonne impression d’ensemble.

Pratique. 46, rue Guillaume-le-Conquérant. Tél. 09 83 30 45 30. Le restaurant est ouvert les midis et soirs du mardi au vendredi, le samedi soir et le dimanche midi.