Rouen : l’église Saint-Paul est-elle condamnée ?

Le bâtiment devrait d’ailleurs être désacralisée dans les semaines qui viennent : cela fait quinze ans qu’elle ne sert plus, ou presque, au culte. Aujourd’hui, la Ville cherche un projet viable pour accompagner sa reconversion.

Chapelle du XIIe siècle

C’est l’architecte de l’Hôtel de ville de Rouen, Charles-Félix Maillet du Boulet, qui fit construire l’église entre 1827 et 1829, à l’emplacement d’un ancien prieuré. Il reste de cette époque une chapelle romane, édifiée au XIIe siècle, inscrite à l’inventaire des monuments historique. Et pour cause : elle est l’un des plus vieux édifices de Normandie.

Pas de destruction

Reprise vers 1880 par Jacques Eugène-Barthélémy, l’église est fermée au public. La Ville, en lien avec l’Institut de formation et de recherche pour les artisanats des métaux (IFRAM), avait étudié la possibilité d’y installer un centre de formation. Le projet, trop coûteux, a dû être abandonné. Les lieux se cherchent un avenir. Mais quoi qu’il arrive “il n’est pas question de la détruire", rassure Guy Pessiot, adjoint en charge du patrimoine à la Ville.