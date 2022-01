Nouveaux noms de rues pour le quartier des Rives de l'Orne à Caen

> Avenue Pierre Mendès France (1907-1982) : la voie est-ouest, parallèle au quai Amiral Hamelin, entre la rue de la Gare et le cours Montalivet.

Pierre Mendès France, résistant, fut Président du Conseil du 18 juin 1954 au 5 février 1955, Ministre français des Affaires Étrangères du 19 juin 1954 au 20 janvier 1955, Ministre d’État du 1er février 1956 au 23 mai 1956.

> Rue Rosa Parks (1913-2005) : la voie Nord-Sud, dans le prolongement du pont Alexandre Stirn, entre le quai Amiral Hamelin et la voie est-ouest.

Rosa Parks est une figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux Etats-Unis. Elle fut célèbre pour avoir refusé de laisser sa place à une personne de couleur blanche dans un bus le 1er décembre 1955.

> Esplanade Léopold Sédar Senghor (1906-2001) : la place centrale, entre le quai Amiral Hamelin et la voie est-ouest.

Léopold Sédar SENGHOR, Maire de Thiès de 1956 à 1960, a été le premier Président de la République du Sénégal de 1960 à 1980. Il fut également le premier Africain à siéger à l’Académie Française à partir de 1983.



> Place Pierre Sémard (1887-1942) : la place située dans le prolongement de la place centrale, au sud de la voie est-ouest, à la sortie nord de la gare.

Pierre Sémard, secrétaire général de la Fédération des Cheminots CGT pendant la Seconde Guerre Mondiale, emprisonné et fusillé par les Allemands à la prison d’Évreux le 7 mars 1942. Le plus jeune représentant de la Fédération des Cheminots CGT de France s'est exprimé devant les élus au nom de ses camarades. Il a souhaité remercier Philippe Duron et les élus d'avoir répondu à la requête du syndicat en honorant la mémoire d'un grand résistant, Pierre Sémard.