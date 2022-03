Université : un budget en hausse

En 2009, les moyens de fonctionnement et d'investissement alloués à l'UCBN avaient progressé de 4 367 098 euros, soit +12,5 par rapport à 2008. Cette année encore, un "effort budgétaire" comme l'indique Micheline Hotyat, a été consenti. La subvention de fonctionnement augmentera de 1 507 081 euros. L'UCBN bénéficiera également de crédits de mise en sécurité et de l'accessibilité pour un montant de 200 000 euros. Elle percevra également une dotation académique de 7 308 000 euros pour des opérations de constructions, notamment pour la Maison des langues et de l'international, la mise au standard du campus 1, la réhabilitation et l'extension de l'ENSICAEN, la restructuration de l'UFR de médecine et l'extension de la MRSH.





