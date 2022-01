Volley-Ligue B : Canteleu-Maromme s'éloigne de la zone rouge

Victorieux 3 à 0 face à Alès, le Canteleu-Maromme Volleyball s'est offert une belle bouffée d'oxygène samedi 26 janvier, en s'éloignant un peu plus de la zone de relégation. Dixièmes avec trois points d'avance sur le 11e Nancy, les Cantiliens ont signé un succès net et mérité (25-21, 25-19 et 25-17). La confiance engrangée peut désormais leur permettre de croire à un exploit, samedi 2 février, face au deuxième du championnat, Lyon.