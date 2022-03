450 patineurs aujourd'hui pour le trophée de la Reine Mathilde

Le trophée de la reine Mathilde réuni cette année 33 équipes, 17 clubs et plus de 450 patineuses et patineurs.

Pour les équipes caennaises, ce sera le 2ème rendez-vous de la saison après les interligues de janvier à Valenciennes où les 3 équipes ont fait de belles performances. La Reine Mathilde sera l’occasion de voir si les petits ajustements de programmes portent leur fruit. L’objectif pour les prénovices, qui pour la plupart, sont en 1ère année de compétition sera de réussir les éléments techniques. Pour les novices, la concurrence est rude. Elles auront pour mission d’améliorer leur score et de patiner plus vite. Pour les séniors il leur faudra réaliser 2 programmes dans la journée : le court et le long, et elles devront être au top au niveau condition physique.

La cérémonie d'ouverture est prévue à 17 heures avec un début de la compétition à 17h40 (podium vers 22h40)

Entrée : 8 euro adulte – 4 euro de 4 à 12 ans – gratuit pour les moins de 4 ans. Pour tous renseignements, tél.02.31.85.60.46