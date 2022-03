Biéville-Beuville: le cimetière profané

Jeudi 28 janvier, près du cimetière de Biéville-Beuville dans le calvados, un riverain entend dehors un bruit étrange vers 6 heures du matin.

En sortant de son pavillon, le bruit persiste.

Le riverain appelle alors les gendarmes qui, en pénétrant dans le cimetière, vont tomber nez à nez avec un jeune de 23 ans.

Il est en train de briser des croix sur les sépultures. Des croix mais aussi des plaques funéraires.

En tout, 36 tombes ont été profanées.

Originaire du Maroc, le jeune homme serait entré dans le cimetière à cause d’un mur abîmé, après les récents épisodes de neige et de gel.

Selon François Nicot, procureur de la république à Caen, le malfaiteur aurait entendu des voix et ne supporterait pas les croix.

Il a été présenté, vendredi 29 janvier au matin, à un expert psychiatre.

Résidant en France depuis trois ans, il a été interpellé par les gendarmes alors qu’il était en situation irrégulière pour cause de non renouvellement de titre de séjour.

À l’heure actuelle, il est toujours en garde à vue à la gendarmerie de Ouistreham.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire