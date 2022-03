Dans 'Chubichaï”, deux comédiennes manipulent des personnages après les avoir fait naître de la terre. Petit enfant au visage rond, Chubichaï part à la recherche de sa maman et rencontrera des personnages étranges sur son chemin. Lundi 1er février à 18h30 et mercredi 3 février à 10h30 et 15h30. Espace Jean Vilar, square Niederwerrn, à Ifs.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire