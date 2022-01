"Les 50 ans du Traité de l'Elysée manquent de souffle"

En Allemagne, le mot "stammtisch" désigne une table en bois, dans un bar, autour de laquelle les habitués se retrouvent pour discuter, jouer au cartes...

Un "Stammtisch français" existait déjà à Bremerhaven, ville jumelée avec Cherbourg, autour duquel les allemands francophiles se retrouvent. Monika Ruil a donc eu l'idée d'en créer un en France, à Cherbourg, pour les germanophiles.

Une Allemagne moderne

"Nous nous retrouvons chaque premier mardi du mois, au Café du Théâtre. Il y a là 20 à 30 personnes, des Allemands, des Français, des couples franco-allemands, des étudiants soucieux de travailler leur allemand..." Les participants parlent des sorties de livres, de films, de l'autre côté du Rhin. "Nous véhiculons une image moderne de l'Allemagne !".

Berlin plus tournée vers l'Est

Concernant le 50e anniversaire du Traité de l'Elysée, symbole de l'amitié entre la France et l'Allemagne, Monika reconnaît qu'il manque de souffle. "Les gens sont comme habitués... L'Allemagne se tourne de plus en plus vers les pays de l'Est". Pour la Cherbourgeoise d'adoption, chaque pays est trop focalisé sur les crises. "Nos dirigeants manquent d'une vision d'ensemble pour avancer."

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Monika Rouil, invitée de la rédaction :